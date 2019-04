[LEAK] Prix de la Xbox One All-Digital Edition [LEAK] Prix de la Xbox One All-Digital Edition

Encore à l'état de rumeur, la Xbox One version 100 % dématérialisé se confirme plus que jamais via le site allemand Winfuture, ayant mis la main sur des images promotionnelles attestant d'une proche officialisation.



On sait du coup que ce modèle se nommera « Xbox One S All-Digital Edition » (donc pas de modèle X pour l'instant) et qu'elle sera vendue 229€ en modèle 1To, avec donc possibilité de rapidement la trouver moins chère chez certains revendeurs : la version « avec Blu-Ray » à 299€ peut facilement être choppée autour des 250€ (voir moins) sur Amazon & co.



Selon les mêmes sources, l'annonce sera faite demain dans la journée et le bundle inclura des codes de téléchargement pour Sea of Thieves, Minecraft et Forza Horizon 3, nous laissant un peu interrogateur devant l'offre puisqu'il aurait été beaucoup plus judicieux de mettre directement un abonnement d'un an au Xbox Game Pass.