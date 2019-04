De nouvelles images pour The Surge 2 De nouvelles images pour The Surge 2

En attendant une nouvelle présentation de gameplay, Focus Home et Deck13 nous proposent une poignée de nouvelles images pour The Surge 2, montrant le nouveau traitement sur le rendu comme le design avec également un léger changement d'ambiance pour oublier un peu l'aspect usine en privilégiant la variété (végétation & ville notamment).



Plus tactique et profond que le précédent dans son système de jeu, cette suite sortira cette année sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, tandis que l'éditeur tient à rappeler le renouvellement de partenariat avec le studio pour un troisième projet (nouvelle licence cette fois).