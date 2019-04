Guerilla recrute pour du multijoueur Guerilla recrute pour du multijoueur

Avec ses 10 millions de ventes récemment annoncées, Horizon Zero Dawn est à ce jour le plus gros succès de la carrière du studio Guerilla, ce qui n'empêche pas le groupe de vouloir visiblement revenir à d'anciens fondamentaux : le multi.



Simon Larouche, qui a quitté Guerilla pour aller à droite/à gauche avant de finalement revenir au bercail, vient de poster une offre d'emploi pour en effet recruter du spécialiste pour tout ce qui touche au online (classements, matchmaking, tournoi…) ajoutant le besoin d'une architecture capable de supporter « un grand nombre de joueurs simultanément ».



Des termes qui ne font pas spécialement penser à un Horizon 2 et on penche donc tout naturellement vers un deuxième projet qui pourrait être bien le retour de Killzone, avec ou sans Battle Royale (qui serait étonné ?).