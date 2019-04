Sekiro : déjà 2 millions de ventes Sekiro : déjà 2 millions de ventes

Sujet à divers débats remplis de passion, Sekiro : Shadows Die Twice aura réussi à attirer du monde : Activision et From Software annoncent avoir vendu 2 millions d'unités à travers le monde en moins de 10 jours.



L'éditeur se frotte les mains pour ce partenariat qui permet d'avoir autre chose dans son listing que du Call of et du Blizzard (et un peu de Crash quand même), comptant d'ailleurs réitérer ce genre de coup d'éclat, sans pour autant préciser si une nouvelle collaboration avec From Software se fera à l'avenir.