Deck13 prépare déjà l'après The Surge 2, toujours en collaboration avec Focus Home

Le nouveau What's Next de Focus Home a débuté et se poursuivra jusqu'à demain soir. En attendant quelques vidéos à grigner, l'éditeur a dressé un long communiqué sur l'avenir du groupe, avec de jolies choses à retenir.



Dontnod

- Comme annoncé ce matin, Dontnod relance un partenariat après le succès de Vampyr (plus d'un million de ventes) pour un projet qui visiblement pourrait prendre pour cadre l'ère Vikings (décidément).



Deck13

- The Surge 2 sortira dans quelques mois.

- Le partenariat est de suite renouvelé pour un autre projet, qui sera cette fois une nouvelle licence.



Nintendo Switch

- La console accueillera cette année Farming Simulator et des portages de Vampyr et Call of Cthulhu, tous deux sous-traités par l'équipe de Saber Interactive.



Saber Interactive

- Outre ce que l'on vient de dire pour la Switch, le studio travaille sur deux nouveaux projets dont l'un tiré de l'univers Games Workshop.



Sumo Digital

- Après EVE Valkyrie, le studio s'associe à Focus Home pour une nouvelle expérience multijoueur qui se situera dans un univers « sombre et violent ».



Call of Cthulhu

- Focus a sécurisé la franchise pour dix années de plus. Préparez-vous à de futures annonces.



Autres

- Focus Home poursuivra sa collaboration avec Asobo après le lancement de A Plague Tale : Innocence le 14 mai.

- Gasket Games (fondé par des anciens de Relic) bosse sur un STR dans l'univers Games Workshop.

- GreedFall (le nouveau projet de Spiders) est toujours prévu pour cette année.