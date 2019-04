Charts UK : Super Dragon Ball Heroes n'attire pas Charts UK : Super Dragon Ball Heroes n'attire pas

Petit détour du coté des charts UK qui n'ont cette semaine pas grand-chose à raconter faute de sorties notables, au point de laisser The Division 2 reprendre la tête des charts. Les modifications ne sont pas visibles puisque situées en dehors du top 10, notamment grâce aux promos qui permettent à Assassin's Creed Odyssey de revenir à a 11ème place (+187%), de même que pour Shadow of the Tomb Raider qui se replace à la 21ème place.



Il y a bien eu une sortie, Super Dragon Ball Heroes : World Mission, qui se contente de la 26ème place dans sa version Switch (le jeu est également disponible sur Steam).



1. The Division 2 (+1)

2. FIFA 19 (+2)

3. Yoshi's Crafted World (-2)

4. Mario Kart 8 Deluxe (+1)

5.Sekiro : Shadows Die Twice (-2)

6. Red Dead Redemption 2 (+1)

7. LEGO La Grande Aventure 2 (+1)

8. GTA V (+3)

9. New Super Mario Bros. U DX (+3)

10. Super Smash Bros. Ultimate (+3)