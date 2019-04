Super Meat Boy Forever de nouveau reporté

En fin d'année dernière, la Team Meat était toute fière de nous annoncer l'arrivée en ce mois d'avril demais les réalités du développement ont pris le dessus et réflexion faite, surtout afin d'éviter une longue période de crunch pour l'équipe, il faudra attendre encore un peu plus sans aller jusqu'à rendre fous les fans puisqu'on nous promet une sortie « pas longtemps après » le mois en cours.Le lancement aura lieu on rappelle sur les quatre supports du moment, donc PC, PS4, One & Switch.