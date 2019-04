2,4 millions de Persona 5 écoulés dans le monde 2,4 millions de Persona 5 écoulés dans le monde

Big Boss d'Atlus, Naoto Hiraoka a révélé auprès du site japonais GNN Gamer que Persona 5 avait dépassé les 2,4 millions d'exemplaires distribués à travers le monde, soit 200.000 de plus en un an, en prenant en compte que l'interview n'a été diffusée que tardivement et date en fait de janvier dernier.



Dans tous les cas, cela permet de se rendre compte que la franchise n'a définitivement plus rien du RPG « de niche » quand on repense aux quelques 700.000 de Persona 4 Golden, et surtout à quel point l'occident en est devenu l'un des piliers puisque l'Europe et les USA représentent désormais à eux deux 1 million de ventes.



Également interrogé par Famitsu, l'homme s'est tout de même permis d'esquiver soigneusement toutes questions relatives à Persona 5 : The Royal ou au mystérieux Persona 5 S, se contentant de dire (que ce dernier ait rapport ou non avec la Switch) que l'ajout de Joker dans Super Smash Bros. Brawl s'était fait à la demande directe de Masahiro Sakurai, visiblement fans de la franchise.



On apprend en outre que Atlus garde une oreille attentive sur les demandes de remasters de Persona 3 et Persona 4, sans rien confirmer et sans savoir de toute façon s'ils auront les effectifs pour : n'oublions pas que le groupe prépare encore Shin Megami Tensei V et le très discret Project Re Fantasy.