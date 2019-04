Des USA au Royaume-Uni, les revendeurs constatent la lente mort du marché de l'occasion Des USA au Royaume-Uni, les revendeurs constatent la lente mort du marché de l'occasion

Le jeu vidéo ne va pas mourir, il se porte même de mieux en mieux, mais il en est tout autre pour un certain marché : celui de l'occasion. De part et d'autres du monde, le secteur accuse plus que jamais le coup avec une baisse des revenus année après année, avec pour commencer le bilan UKIE concernant le Royaume-Uni qui évoque une baisse de 30 % en 2018 (par rapport à 2017) pour passer sous la barre des 80 millions d'euros.



Devant l'avènement du numérique, la possibilité du pré-téléchargement pour être assuré de jouer Day One (hors patch vicieux) sans bouger ses fesses, les jeux à suivi qui poussent à garder son exemplaire pendant une longue période, et des vagues de promotions dématérialisées souvent beaucoup plus alléchantes que ce que l'on peut trouver dans les bacs à soldes/occasions, le ressenti se fait grandissant jusqu'aux précommandes : -30,8 % de réservations sur les jeux boîtes, pendant que le marché du numérique se fait grandissant (+20,3 %, sans compter le mobile).



De l'autre coté de l'océan, aux USA, le constat est encore plus dramatique pour le « géant » GameStop. Comme toute entreprise du secteur, la société a longtemps profité du marché de l'occasion et continue aujourd'hui de souffrir terriblement devant l'évolution des mœurs : de janvier 2018 à janvier 2019, le groupe accuse une perte faramineuse de 673 millions de dollars. Et on aurait d'ailleurs pu frôler l'échec critique si GameStop n'avait pas revendu en urgence sa branche Spring Mobile pour 700 millions de dollars.



Le territoire US est évidemment plus porteur que le Royaume-Uni, et si l'occasion continue de rapporter au revendeur (1,87 milliards de dollars en 2018), ce dernier ne se fait aucune illusion par une nouvelle baisse de 13 % par rapport à 2017 et sait déjà que rien ne pourra inverser cette courbe dans les années à venir.