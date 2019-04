Sans grande surprise, les ventes de Starlink se montrent inférieures aux attentes d'Ubisoft Sans grande surprise, les ventes de Starlink se montrent inférieures aux attentes d'Ubisoft

Comme on s'y attendait malheureusement dès l'annonce du projet, Starlink : Battle for Atlas a tout du jeu qui a omis de faire appel au cahier des charges, débarquant à une époque où toutes les « productions à figurines » se retiraient du marché.



Le miracle n'a donc pas eu lieu et Ubisoft atteste maintenant de ventes inférieures aux objectifs qui va obligatoirement orchestrer un abandon : plus une seule figurine ne sera mise en vente désormais. L'éditeur souhaite tout de même remercier sa communauté en rappelant l'arrivée ce printemps d'une ultime grosse mise à jour qui ajoutera vaisseaux, armes, pilotes et contenu post-game, ainsi qu'une nouvelle collaboration Starfox avec la version Switch.