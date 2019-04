Borderlands 3 : le split-screen de retour, et les tarifs des éditions Deluxe [UP] Borderlands 3 : le split-screen de retour, et les tarifs des éditions Deluxe [UP]

Une fois de plus, c'est le Microsoft Store qui vient apporter des informations avant l'heure, ici sur Borderlands 3, pour confirmer notamment qu'à l'instar des autres épisodes, le mode coop sera jouable jusqu'à quatre en ligne, et toujours à deux en local avec le split-screen. Autre information notable : le multi sera accessible en cross-platform, donc probablement One/PC (à moins d'un miracle coté PS4).



On apprend également que :

- La version One X aura son 4K/HDR

- L'édition Deluxe (80$) intégrera quelques bonus in-game.

- L'édition Super Deluxe (99$) intégrera ces mêmes bonus ainsi que le Season Pass.



UPDATE

- 4K également sur PS4 Pro.

- Nouvelles images disponibles.