Borderlands 3 sortira bien le 13 septembre [UP]

Il n'y a désormais plus de doute à avoir après la diffusion d'une nouvelle pub leakée dont on attendra la diffusion officielle vu la qualité :sortira bien le 13 septembre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, avec d'ailleurs confirmation dans le cas PC d'une exclusivité de six mois à l'Epic Games Store.La jaquette est également confirmée, permettant donc de valider le fait que quatre éditions seront au programme : Standard, Deluxe, Super Deluxe et Collector. On attend maintenant le communiqué pour connaître le contenu, avec au moins un Season Pass dans le dernier cas.- Informations confirmées officiellement.- Pub disponible.- Trailer de gameplay attendu le 1er mai.