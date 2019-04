Valve officialise son propre casque VR Valve officialise son propre casque VR

En s'amusant à débuter un teaser (apparemment sans faire exprès) en période du 1er avril, le doute était permis concernant l'arrivée d'un nouveau casque VR spécialement pondu par Valve, mais la confirmation a finalement eu lieu il y a quelques heures.



Baptisé « Valve Index », ce nouveau représentant sur la scène de la réalité virtuelle arrivera en juin prochain et se dévoilera plus en détails le mois précédent, le 1er mai plus exactement avec ouverture des précommandes dans la foulée. Valve a tout de même commencé à donner des indications sur ce casque qui possédera ses écouteurs intégrés, un processeur quad-core, de l'USB 3.0 et une compatibilité évidente avec leurs nouvelles manettes Knuckles, renommées pour l'occasion « Valve Index Controllers ».