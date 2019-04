Après Persona 5 Royal, Atlus tease Persona 5 S

Les dépôts de marque ont une utilité et après l'officialisation de, devenuet dont on connaîtra les spécificités exactes le 24 avril prochain (tout juste sait-on que ça sortira sur PS4 et que ça mettra en scène « une » protagoniste), Atlus officialise maintenant l'existence dequi lui se dévoilera le lendemain.Là encore, on ne sait absolument rien du produit qui peut-être tout et n'importe quoi, sauf un jeu de danse puisque ça a déjà été fait. Les paris sont donc ouverts pour une éventuelle version Switch, un jeu de baston, ou tout simplement autre chose sans rapport avec le JV.