Microïds précise son planning de 2019 Microïds précise son planning de 2019

Dans un communiqué qui n'a là encore absolument rien d'un poisson d'avril (ça date de la fin de semaine dernière, pardonnez du retard), l'éditeur Microïds a déclaré qu'ils sortiront au moins cinq jeux cette année, et même plus comme l'atteste un « ... » sous-entendant une ou plusieurs annonces à venir.



Malheureusement, certains verront de travers le retour de petits projets à licence qui ne risquent pas d'aller bien loin en terme d'intérêt (on est peut-être mauvaise langue mais c'est l'habitude qui parle), exception faite de l'adaptation de Blacksad qui attise toujours la curiosité.



Fort Boyard : The Game

- Juin 2019 sur tous les supports

- Party-game



Toki Remake

- Printemps 2019

- Portage sur PC, PS4 & One (déjà dispo sur Switch)



Titeuf

- Fin 2019 sur tous les supports

- Party-game (une cinquantaine de mini(jeux)



Blacksad : Under the Skin

- Septembre sur tous les supports



Astérix & Obélix XXL 3 : The Crystal Menhir

- Fin 2019 sur tous les supports



Par contre, seuls Blacksad a droit à quelques visuels pour le moment.