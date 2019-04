Fighting Ex Layer : le dernier personnage reporté + lancement d'une version mobile

Alors que Sharon et Terry Bogard ont pu intégrer le casting dedans les temps (donc il y a quelques jours), il n'en sera pas de même pour Area, dernier personnage annoncé pour ce jeu sans que l'on sache si d'autres suivront à l'avenir.Annoncée pour le mois de mai, la combattante attendra finalement juin voir juillet, du moins si tout va bien, car le PDG Akira Nishitani ne cache pas certains soucis financiers dans des termes bien clairs :Parallèlement et afin de donner un peu de visibilité à la série, Arika a lancé une version mobile iOS & Android et ce n'est aucunement un poisson d'avril puisque vous pourrez la télécharger dès maintenant, et gratuitement, en prenant en compte qu'il s'agit d'une expérience juste pour le fin : contrôles simplifiées au tactile, et seulement quatre personnages (pour le moment).