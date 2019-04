Une nouvelle compilation pour Samurai Shodown Une nouvelle compilation pour Samurai Shodown

Le prochain Samurai Shodown a l'air très sympathique mais peut-être êtes vous suffisamment nostalgiques pour souhaiter en complément un trip à l'ancienne, et c'est pour cela que SNK annonce un Samurai Shodown NeoGeo Collection attendu sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Swutch pour cette fin d'année.



La mention « NeoGeo » n'est pas innocente puisque contrairement à la compilation Anthology sortie il y a une bonne décennie, le sixième épisode sera mis de coté, remplacé par le « V Special ».



Les six titres proposés :

- Samurai Shodown

- Samurai Shodown II

- Samurai Shodown III : Blades of Blood

- Samurai Shodown IV : Amakusa's Revenge

- Samurai Shodown V

- Samurai Shodown V Special