Sony va balancer DriveClub à la poubelle Sony va balancer DriveClub à la poubelle

Pour ceux qui aiment DriveClub (quelle que soit sa version) ou qui ont l'intention de s'y mettre un jour ou l'autre, il va falloir profiter en commençant à compter les mois : Sony a décidé de, vulgairement, tout mettre à la poubelle. Voilà.



Donc en bref, dès le 31 mars 2020, la totalité des serveurs de DriveClub, DriveClub VR et DriveClub Bikes seront coupés, signifiant que :



- Vous ne pourrez plus utiliser le Season Pass en ligne

- Terminé le système de clubs

- Terminé le multi (évidemment)

- Fin de de la création d'events

- Fin des classements



Histoire d'anticiper la chose, toutes les versions (ainsi que les DLC & co) disparaîtront du PS Store le 31 août 2019.