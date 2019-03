Bandai Namco met à jour les chiffres de Dragon Ball Xenoverse 2 et Dragon Ball FighterZ Bandai Namco met à jour les chiffres de Dragon Ball Xenoverse 2 et Dragon Ball FighterZ

Bandai Namco a fait une petite mise à jour des chiffres de ses deux dernières adaptations estampillées DBZ, et le succès se fait grandissant pour chacun : en incluant le dématérialisé à chaque fois, Dragon Ball Xenoverse 2 a donc dépassé les 5 millions de ventes, tandis que Dragon Ball FighterZ n'est pas en reste avec 4 millions, soit 500.000 de plus qu'en novembre dernier.



Rappelons que l'éditeur a dans ses valises un Dragon Ball Project Z (action-RPG) qui on l'espère sera de toute autre qualité que le récent One Piece : World Seeker.