Tiens, Torchlight II va sortir sur consoles

Perfect World et Runic Games se sont réveillés un matin et ont remarqué quen'était jamais sorti sur la moindre console, alors qu'il est disponible sur PC depuis 2012 quand même (le trailer ci-dessous date d'ailleurs de cette époque).Il fallait réparer cela, et l'éditeur a fait appel aux membres de Panic Button pour nous préparer une version sur nos consoles, sans spécifier lesquelles même si vu l'âge, ça a le potentiel de sortir sur les trois du moment.Pas de précision de date non plus donc on se contentera d'un rappel des arguments :- 4 classes de personnages- Du coop (non split) en Lan ou en ligne- Monde ouvert- New Game +