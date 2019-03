Au tour de Kaz Hirai de prendre sa retraite Au tour de Kaz Hirai de prendre sa retraite

Un an après avoir quitté ses fonctions de PDG de Sony Corporation, repartant avec le meilleur bilan possible, pour se placer plus simplement au poste de Directeur du conseil d'administration, Kaz Hirai annonce finalement qu'il fera ses valises le 18 juin prochain.



A l'instar de Reggie Fils-Aimé du coté de Nintendo USA, point de mésentente ou d'envie d'aller voir ailleurs, mais juste l'annonce d'une retraite après 35 ans passées au sein de l'entreprise, considérant aujourd'hui avoir réussi à faire la transition avec son remplaçant Kenichiro Yoshida qui compte, on le cite, « bâtir un avenir encore plus prometteur pour Sony ».



On ne demande qu'à le croire, et avec une certaine impatience : Sony n'a jamais autant fait preuve de discrétion coté communication depuis l'arrivée de Yoshida comme Big Boss. Par principe, Hirai gardera néanmoins un statut de « conseiller principal ». Juste au cas où.