Encore des bonus pour Dragon Quest XI sur Switch

Décidément, la version Switch de Dragon Quest XI aura justifié son attente avec de nouvelles choses annoncées pour améliorer toujours plus l'expérience de jeu. Le deuxième Live Stream est bien entendu revenu sur les diverses bonus déjà évoqués (doublage japonais, musiques orchestrales, mode 2D, alliés qui apparaissent durant les déplacements, contenu bonus en post-game) mais ce n'était donc pas tout.



On a aujourd'hui appris l'ajout d'une option pour accélérer la vitesse de combat (x2 et x4) mais aussi un bonus d'expérience quand vous tuerez les ennemis faibles en les dégommant avec votre cheval, ce qui redonne du coup un petit intérêt au canasson depuis l'ajout du dash (dans la version européenne), surtout qu'on pourra maintenant l'appeler d'où on souhaite sous réserve d'avoir obtenu la petite clochette de poche. Enfin, certaines quêtes exclusives à la version 3DS seront maintenant implémentées.



Sortie prévue pour la fin d'année, sans plus de précisions.