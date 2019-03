Face à la montée de la censure, Kenichiro Takaki annonce quitter Marvelous pour Cygames Face à la montée de la censure, Kenichiro Takaki annonce quitter Marvelous pour Cygames

La nouvelle politique de Sony en matière de contenu « trop » sexualisé provoque des remous plus important que prévu : Kenichiro Takaki, fan absolu de boobs, vient d'annoncer son départ de Marvelous, et donc de la série Senran Kagura dont il fut le producteur.



L'homme s'est longuement entretenu avec Famitsu pour expliquer son choix, déclarant sans détour assumer totalement l'orientation un poil salace pour ne pas dire lolicon de certaines de ses productions, mais estimant surtout que les nouvelles politiques ne doivent pas faire oublier qu'il existe un public réclamant ce genre d'expériences. Le producteur avait déjà déploré la censure de la version PS4 de Senran Kagura Burst Re:Newal, mais le coup de grâce fut le développement de Senran Kagura 7EVEN qui a pris du retard, Marvelous imposant des modifications drastiques d'entrée plutôt que de devoir opérer un nettoyage de dernière minute lorsque Sony imposera son veto.



Kenichiro Takaki restera néanmoins consultant sur les projets en cours, mais a finalement pris la décision de rejoindre Cygames avec une résolution toute simple : quitte à être aujourd'hui censuré, autant aller jusqu'au bout des choses et arrêter totalement ce type d'expérience même uniquement avec des sous-entendus, pour se consacrer plutôt à un RPG plus traditionnel, façon heroic-fantasy si l'on en croit d'ailleurs ses propos.