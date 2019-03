Devil May Cry 5 : déjà 2 millions de ventes

Dans le cadre de la GDC (qui se termine doucement), Capcom vient d'annoncer que sonavait déjà dépassé les 2 millions de ventes en un peu moins de deux semaines. Un chiffre qui permet de se rendre compte que malgré les seules données à disposition (UK & Japon, sans dématérialisé), ce nouvel épisode est une réussite sur le plan commercial quand on regarde l'histoire de la franchise.En effet (et même si c'est sur trois supports, on sait), ce laps de temps aura déjà permis de dépasser le total des ventes de(heureusement) et. Les autres se situent dans un mouchoir de poche mais pour faire simple, et en mettant de coté les remasters et autres versions spéciales, le record actuel de la saga est(3 millions de ventes), ce qui laisse donc de grandes chances pour le nouveau cru de devenir avec le temps l'épisode le plus vendu de la franchise.