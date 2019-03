Officiel : Quantic Dream annonce Heavy Rain, Beyond TS et Detroit sur l'Epic Games Store Officiel : Quantic Dream annonce Heavy Rain, Beyond TS et Detroit sur l'Epic Games Store

Désormais pleinement indépendant (ou en tout cas plus sous contrat avec Sony), Quantic Dream peut maintenant tracer son chemin sur la route du multi-supports, mais un peu de budget bonus n'est jamais du luxe et la solution de quelques portages est généralement la plus commune.



C'est donc par une bourde (retirée depuis mais trop tard) que l'Epic Games Store a souhaité prévenir qu'il y aurait du neuf à annoncer dans la journée, avec vous le remarquerez le logo d'un certain Heavy Rain en fond.



Rendez-vous aux alentours de 18h pour l'officialisation.



UPDATE

- Les trois titres de Quantic Dream paraîtront bien sur le Store d'Epic, et ce d'ici la fin d'année.