Days Gone montre son mode photo

Sony Bend nous partage les premiers détails du mode photo de Days Gone, avec quelques visuels mais également des informations précises comme la possibilité de changer les expressions faciales, la possibilité d'opter si on le souhaite pour un des neuf cadres, ou encore un mode avancé pour manipuler pas moins de 55 paramètres différents (on pourra même enregistrer ses propres types de filtres).



Days Gone sortira le 26 avril prochain sur PS4.