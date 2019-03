DB Xenoverse 2 : détails de la version ''Lite'' DB Xenoverse 2 : détails de la version ''Lite''

Bandai Namco communique enfin officiellement sur son Dragon Ball Xenoverse 2 Lite, aka la version free-to-play de son adaptation la plus rentable dans l'histoire de la franchise, même si l'on peut plus correctement parler d'une grosse démo : quoi qu'il arrive, vous n'aurez pas accès à la totalité du contenu :



- Cinq épisodes du mode Histoire (de Radditz à Freezer)

- PVP et Quêtes Online (sauf les events et les missions en Expert)

- Mode Colisée (tout le contenu disponible)

- Possibilité de transférer sa progression vers le jeu complet



L'éditeur indique en outre que seules la PlayStation 4 et la Xbox One sont concernées par cette version prévue le 20 mars en téléchargement.