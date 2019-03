E3 2019 : Bethesda aura sa conférence E3 2019 : Bethesda aura sa conférence

Le doute était permis après les désistements de Sony puis Electronic Arts, mais finalement, Bethesda répondra bien à l'appel des conférences E3 2019, et est d'ailleurs le premier gros éditeur à assurer sa présence (Devolver et Limited Run ont également confirmé).



Le show se tiendra donc dans la nuit du 9 au 10 juin, avec on présume au moins du Doom Eternal et Wolfenstein : Young Blood, tandis que le reste est pour l'heure laissé à la spéculation de chacun entre Starfield, Wolfenstein III ou pourquoi pas le prochain jeu de Tango Gameworks.