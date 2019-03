Mortal Kombat 11 : les horaires de la bêta

NetherRealm précise ses plans concernant la bêta fermée deavec finalement un peu de rab sur l'annonce initiale : datée de base du 28 au 31 mars, cette session d'essai débutera finalement le 27 (à 16h00) pour s'achever le 1er avril (à 09h00).Il faut en revanche rappeler que cette bêta sera exclusivement réservée à ceux qui sont passés par la case précommande (et uniquement sur PS4 & One), leur permettant d'ailleurs de repartir en bonus avec Shao Kahn comme perso jouable.Le jeu complet sortira lui le 23 avril, sur les deux supports précités ainsi que sur PC et Switch.