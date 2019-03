Jump Force : premières images de Kaiba Jump Force : premières images de Kaiba

Bandai Namco nous balance les premiers visuels de Seto Kaiba, premier personnage dévoilé pour le Season Pass de Jump Force qui arrivera dans le courant du mois de mai dans une grosse MAJ apportant trois combattants d'un coup (les deux autres ne sont pas encore officiellement annoncés). Ceux qui n'ont pas le pass repartiront tout de même avec un nouveau stage et l'ajout du mode Raid.



A en croire la feuille de route, il faudra ensuite attendre août pour accueillir trois personnages de plus (et encore un nouveau stage), tandis que les trois derniers attendront visiblement les fêtes de fin d'année.