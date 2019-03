Dragon Ball FighterZ : et le nouveau perso est... Dragon Ball FighterZ : et le nouveau perso est...

Si tout le monde s'attendait à Jiren, on peut dire que l'arrivée de Videl au casting de Dragon Ball FighterZ fut une surprise et il risque d'en être de même pour le troisième annoncé : Goku Petit... mais version Dragon Ball GT (avec transformation SSJ3 pour son special).



On attend les visuels, et on rappelle que du deuxième Season Pass, seul le quatrième personnage est encore maintenu secret puisque les deux derniers seront Gogeta SSB et le Broly du film.