Jump Force : Kaiba pour débuter le Season Pass

On ne sait pas encore si Jump Force a rencontré son succès mais Bandai Namco n'a pas le choix d'en assumer le suivi et le Season Pass, avec la mise à disposition aujourd'hui d'une feuille de route qui débutera le mois prochain, avec confirmation du premier combattant additionnel : Kaiba de Yu-Gi-Oh.



Vous pouvez retrouver le planning du suivi ci-dessous et l'on notera en passant que ce personnage permet de rebondir sur le potentiel leak (via la data) qui dévoilait la totalité du pass :



- Seto Kaiba (Yu Gi Oh)

- Hitsugaya Toshiro (Bleach)

- Grimmjoy (Bleach)

- All Might (My Hero Academia)

- Katsugi (My Hero Academia)

- Biscuit Krueger (Hunter x Hunter)

- Buu (DBZ)

- Madara (Naruto)

- Trafalgar D.Law (One Piece)