Castle Crashers : un portage Switch en vue

Il y a plus de dix ans sortaitsur Xbox 360 pour être très vite jugé comme l'un des principaux ambassadeurs de l'arrivée des indépendants sur consoles, porté ensuite sur PS3, puis sur PC et enfin sur Xbox One il y a quatre ans (mais jamais sur PS4, on ne sait pas pourquoi).Et il semblerait qu'une machine se rajoutera bientôt à la liste puisque le studio The Behemoth vient de nous lâcher cette petite image teaser plutôt éloquente.On n'en sait pas plus, mais en attendant la confirmation, retrouvez toujours ce vieux trailer pour avoir une idée du produit s'il vous a échappé jusqu'à présent.