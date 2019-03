Monster Hunter World : le marché du PC devance maintenant celui de la Xbox One Monster Hunter World : le marché du PC devance maintenant celui de la Xbox One

A une époque, Capcom sur PC, c'était de la sous-traitance à deux sous et même s'il reste encore des choses à régler coté optimisation, l'éditeur s'est depuis quelques années attelé à améliorer ses portages, et ça paye visiblement bien.



Selon Antoine Molant, directeur marketing de Capcom (EMEA & UK), le PC est aujourd'hui le deuxième plus gros marché mondial de Monster Hunter World, devançant donc celui de la Xbox One tandis que la PlayStation 4 continue de prendre la plus grosse part, notamment aidée par le Japon.



Une performance plutôt remarquable quand on sait que le titre a tout de même bien marché sur One, et qu'il est arrivé avec plusieurs mois de retard sur PC, mais certains pays comme l'Allemagne et la Russie ont visiblement fait inverser la tendance entre les deux supports et on peut aujourd'hui parier que Capcom fera preuve de davantage d'attention pour un prochain épisode.



Rappelons d'ailleurs que Devil May Cry 5 a également signé un très bon lancement sur Steam, en tout cas meilleur que celui de DMC4 à l'époque.