Gearbox tease un deuxième projet (28 mars)

Sauf mauvaise surprise, il est désormais acté que nous verrons enfin la tronche de Borderlands 3 le 28 mars lors d'une conférence Gearbox à l'occasion de la PAX East de Boston, mais l'éditeur ne s'en tiendra pas à cela et tease d'ailleurs une deuxième annonce qui se contentera pour l'heure du mystérieux visuel ci-dessous.



Bon déjà, ça ne ressemble ni à Brothers in Arms ni à Duke Nukem (et que personne ne parle de Battleborn svp) et si l'on serait tenté d'attendre sagement les deux semaines restantes, de fins analystes évoquent le fait (par le design) qu'il pourrait tout à fait s'agir d'un DLC pour We Happy Few, le jeu restant sous contrat avec Gearbox Publishing même si son studio appartient aujourd'hui à Microsoft.