Halo Master Chief Collection officialisé sur PC (dont Steam) + Halo Reach enfin intégré

Les deux souhaits concernant laont été exaucés : la compilation arrivera bien prochainement sur PC via le Microsoft Store ainsi que sur Steam (!), mais on a également appris que la préquellesera ENFIN intégrée, sous forme de DLC à petit prix (à l'instar de) et gratuitement si vous êtes déjà abonnés au service Game Pass.- Pas encore de date précise.- La compilation n'apparaîtra pas en un seul jet sur PC mais épisode par épisode. Reach sera d'ailleurs le premier à sortir.