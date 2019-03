Octopath Traveler : 1,5 million de ventes sur Switch + un épisode sur smartphone

Souhaitant pousser un peu plus cette nouvelle licence, qui on nous l'annonce d'ailleurs a passé 1,5 million de ventes sur Switch,aura droit à une version mobile qui ne sera pas exactement le même jeu mais le concept reste identique : on reprend le même univers, mais avec de nouveaux personnages et la possibilité de faire intervenir jusqu'à huit combattants sur le terrain (une fois chacun recruté).La sortie est prévue pour cette année au Japon et, comme souvent avec Square Enix, il s'agira d'un free-to-play.