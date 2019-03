E3 2019 : pas de conférence Electronic Arts E3 2019 : pas de conférence Electronic Arts

Décidément, on risque de vivre une période E3 2019 pas comme les autres niveau matières premières: après Sony, c'est au tour d'Electronic Arts d'annoncer que son événement annexe (l'EA Play) ne proposera aucune conférence cette année.



Le show sera toujours là pour le public sur place, avec le retour de build sur le terrain pour les jeux à venir (Star Wars : Jedi Fallen Order, Need for Speed, etc) mais c'est un peu tout ce que l'on obtiendra d'ici.



Certains diront que vu les prestations de l'éditeur les deux années précédentes, ça ne changera pas grand-chose, et on n'osera pas les contredire pour le coup.