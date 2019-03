H.Miyazaki très intéressé par le Battle Royale H.Miyazaki très intéressé par le Battle Royale

Les jeux de style Battle Royale, on n'a pas fini d'en manger, et ce n'est pas le mois de février qui prouvera le contraire vu que deux des belles réussites (aussi inattendues l'une que l'autre) furent Apex Legends et Tetris 99.



Et à ce sujet, et de manière tout aussi surprenante, c'est maintenant un certain Hidetaka Miyazaki (monsieur « Souls ») qui pendant sa tournée pré-Sekiro a déclaré auprès du site The Telegraph être pleinement intéressé par ce type d'expérience, et pourrait même se laisser tenter par un projet à l'avenir.



« Il y a toujours une possibilité. Ces jeux sont vraiment amusants et nous nous intéressons aux diverses mécaniques qu'ils proposent. Si nous en faisons un, ce sera peut-être un peu différent, mais nous sommes clairement intéressés et il y a définitivement la possibilité que cela se fasse à l'avenir. »



Par contre, que les fans se rassurent : même si confirmé et quel que soit le résultat (chacun imaginera ce qu'il veut), la priorité de From Software semble toujours être les projets globalement solo, ne serait-ce que pour la diversité du marché.



« Indépendamment de ce que nous ferons, nous avons besoin de développeurs pour faire des Battle Royale ou des jeux à service, mais aussi des titres qui centrent l'expérience sur un seul joueur. C'est cette diversité qui permettra à un maximum de joueurs de rester. »