Mortal Kombat 11 : Story Trailer & 3 persos de plus

Warner Bros et NetherRealm dévoile le nouveau trailer de, s'attardant sur le scénario qui sera sûrement toujours aussi nanardesque mais tellement apprécié par la communauté.Mais ce n'est pas tout puisque le développeur profite de l'occasion pour confirmer la présence de trois personnages supplémentaires au casting, donc Cassie Cage (qui aura un trailer dédié plus tard dans la journée), Jacqui Briggs et Erron Black, faisant pour l'heure grimper le roster à 15 combattants.sortira le 23 avril prochain sur PC, PS4, One & Switch.