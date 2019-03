[Rumeur] La Xbox One sans lecteur Blu-Ray sera lancée courant mai [Rumeur] La Xbox One sans lecteur Blu-Ray sera lancée courant mai

En rumeur depuis quelques temps, le nouveau modèle de Xbox One 100 % dématérialisé devrait être annoncé dans le courant du mois prochain à en croire les sources du site Windows Central, qui ajoutent que le lancement se fera dans la foulée, donc en mai 2019, et ce mondialement.



Baptisé « Maverick » en nom de code, cette version reprendra l'intégralité du hardware du modèle S (donc non X, tant pis) sauf évidemment le lecteur Blu-Ray, ce qui lui garantira un prix défiant toute concurrence et un argument supplémentaire aux yeux de Microsoft pour pousser les intéressés à adopter le modèle Xbox Game Pass.