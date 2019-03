Judgment : boxart et date européenne

On pensait le voir arriver en fin d'année mais finalement,, ce sera pour le début de l'été et plus exactement le 25 juin comme vient de l'annoncer SEGA qui en dévoile la jaquette, d'ailleurs réversible pour ceux qui préféreront le visuel japonais.Tout en rappelant l'excellente nouvelle de ces derniers jours (le jeu aura les textes FR et les voix japonaises), notez que ceux qui passeront par la précommande en dématérialisé pourront y jouer dès le 21.