Raiden V : une version Switch en vue

Proposé au départ en exclusivité sur Xbox One avant de revenir sur PC et PlayStation 4 un an plus tard en Director's Cut,devrait comme d'autres shoots faire son chemin jusqu'à la Switch à en croire l'organisme de classification taïwanais qui vient de lister cette version, indiquant d'ailleurs de nouveau UFO Interactive comme éditeur, ce qui devrait nous permettre de repartir avec une version boîte.Pour rappel, la version Director's Cut ajoutait de nouveaux stages et un mode coop local, grand absent de l'édition One.