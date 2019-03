Sony : la PS Vita est officiellement enterrée Sony : la PS Vita est officiellement enterrée

Et c'est désormais choses faite : à peine quelques jours après l'annonce, la PlayStation Vita a aujourd'hui mis fin à sa production, ne laissant officiellement que les machines encore présentes sur les étalages, dont en nombre assez limité avant que les éventuels intéressés ne soient obligés de se tourner vers l'occasion.



La dernière portable de Sony aura tout de même duré un peu plus de sept ans, même si ce chiffre reste très relatif puisque sa carrière est à l'arrêt depuis plusieurs années, ayant presque été enterré en occident depuis fin 2013 après les mauvaises ventes consécutives de deux sympathiques productions maisons (Tearaway et Killzone Mercenary).



On ignore aujourd'hui où en sont les ventes mondiales mais on peut estimer qu'on tourne autour des 15 millions, soit plus ou moins la même chose que la Wii U, et il est probable maintenant (comme le veut la coutume après l'arrêt de production) que Media Create efface prochainement une ligne de ses charts hebdomadaires.