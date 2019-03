[Rumeur] Modern Warfare 2 Remaster en approche [Rumeur] Modern Warfare 2 Remaster en approche

En rumeur depuis un certain temps déjà, le remaster de la campagne solo de Call of Duty : Modern Warfare 2 semble se confirmer vu l'enregistrement du coté de l'organisme de classification européenne (PEGI donc).



Actuellement, seule la version PS4 est confirmée par ces derniers mais cela pourrait être dû à un énième accord d'exclusivité temporaire : si Modern Warfare Remastered était bien offert avec Infinite Warfare en novembre 2016, il fut ensuite lâché en stand-alone d'abord sur PS4 (en juin 2017) puis seulement un mois après sur PC et Xbox One.