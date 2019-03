Principal ambassadeur du service PlayLink sur PS4, Wish Studios ferme aujourd'hui ses portes Principal ambassadeur du service PlayLink sur PS4, Wish Studios ferme aujourd'hui ses portes

Qui se souvient de PlayLink ? Lancée fin 2017, cette nouvelle gamme originale de Sony était dédiée à des petits jeux qui pouvaient tout simplement se jouer directement depuis un smartphone, généralement jusqu'à quatre, et forcément source d'économies puisque tout le monde ou presque a aujourd'hui un téléphone (et pas forcément quatre Dual Shock sous la main).



Mais comme souvent avec ses propres secteurs annexes (ex : la Vita), Sony ne fut pas le meilleur soutien qui soit, préférant confier la tâche à quelques tiers dont Supermassive (qui a aujourd'hui autre chose à faire) mais surtout Wish Studios, principal ambassadeur du service avec trois jeux à quiz : Qui es-tu?, Knowledge is Power et Knowledge is Power : Générations. Malheureusement pour eux, faute de succès et sans éditeur aujourd'hui pour soutenir un nouveau projet, la petite entreprise anglais annonce fermer ses portes, laissant sur le palier ses 13 employés.



Il est d'ailleurs probable que la gamme PlayLink ne survive pas beaucoup plus longtemps, portée par seulement 13 jeux en presque 18 mois, avec comme unique annonce future la production narrative Live Erica dont on n'a justement plus aucune nouvelle.