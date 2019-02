Charts Japon : la Vita pousse son chant du cygne

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 18 au 24 février 2019, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Coté Software :Profitant du calme des sorties,prend la première place là encore sans faire un score incroyable mais tout de même remarqué vu le territoire, surtout qu'il reste la part du dématérialisé derrière. On peut également s'estimer ques'en sort plutôt bien pour une simple édition spéciale qui lui permet maintenant d'approcher des 430.000 unités si l'on en croit les données Famitsu, et là encore sans le numérique.Carton rouge en revanche pourqui démarre à environ 8.000 ventes (pour les deux versions cumulées), preuve que le public en a un peu marre des rééditions et il est temps de passer enfin à quelque chose de pleinement neuf sur tous les aspects.A surveiller pour le prochain rapport :(PS4)Coté Hardware :Nouvelle baisse générale sur les ventes de machine à une exception notable : la PS Vita double son score, laissant entendre que les japonais ont compris que c'était terminé, et que si intéressé, il fallait en chopper une avant qu'il ne soit trop tard.