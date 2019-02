Ace Attorney Trilogy : ce sera pour le 9 avril

Pas besoin d'attendre le communiqué de Capcom : l'eShop Switch a lâché la date de sortie européenne deet ce sera donc pour le 9 avril prochain (et probablement même chose coté PC, PS4 & One) avec seulement 1,7Go de téléchargement.Mauvaise nouvelle en revanche, le choix du texte sera bien limité au départ à l'anglais et au japonais, tandis que le français (et l'allemand) attendront une MAJ post-launch encore non datée.