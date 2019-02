[Rumeur] The Sinking City encore reporté ?

Déjà en retard,pourrait bien prendre un report supplémentaire comme le démontre plusieurs revendeurs qui à la chaîne ont supprimé la date du 21 mars pour un vague 2019 dans le cas de Steam et Amazon, tandis que la branche allemande de ce dernier fait preuve de précision en indiquant un « 24 mai 2019 » avec même l'ajout d'une édition de précommande pour repartir avec la map de la ville et quelques consommables.Développé par l'équipe de Frogwares (auteur des différents), le titre sera une nouvelle adaptation de l'univers Lovecraft à l'instar du « sympa sans plus »lancé l'année dernière.