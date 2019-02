Monster Boy : la Switch se démarque toujours plus, mais la PS4 n'est plus en reste

Le groupe FDG Entertainment n'a toujours pas mis à jour les chiffres de ventes de(50.000 la semaine de lancement), mais tient à indiquer que le ratio a légèrement évolué entre les supports puisque si la Switch garde une avance considérable, la PS4 commence maintenant à se démarquer de la Xbox One, désormais bonne dernière. Plus concrètement, sur 14 exemplaires vendus, 10 sont pour la Switch, 3 pour la PS4 et 1 sur One.Notons en passant que le silence autour de la version PC (toujours prévue pour cette année) ne signifie en rien un changement de plan ou une énième récupération de l'Epic Games Store : lors du dernier podcast ZQSD, l'équipe a fait savoir que le titre sortira bien sur Steam.